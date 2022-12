Fan die bal van Kylian Mbappé keihard in gezicht kreeg: ‘Het licht was echt even helemaal uit’

Het was een bijzonder moment, woensdagavond net voor de aftrap van de halve finale van het WK tussen Frankrijk en Marokko. Plots sprong Kylian Mbappé over de boarding om een duizelige supporter op te zoeken. Wat bleek? De man had een schot van de Franse ster vol in zijn gezicht gekregen. Inmiddels maakt de man het goed.

De fan stond tijdens de warming-up achter de goal op een trommel te slaan en toen hij even niet oplette en een afstandsknal van Mbappé keihard tegen zijn hoofd kreeg. Vrienden van de man waren in de buurt om hem op te vangen. En even later kwam Mbappé zelf even checken hoe het ging.

Het Franse medium RMC Sport sprak de getroffen man na de door Frankrijk met 2-0 gewonnen wedstrijd. Alles ging goed met hem en hij kreeg de bal die hij in z’n gezicht kreeg ook mee naar huis. ,,Maar ik ben wel even knock-out gegaan”, zei hij. ,,Ik zag de bal echt niet aankomen en kreeg hem vol in m’n gezicht. Ik hoorde de mensen rond mij wel de naam van Kylian roepen, maar meer niet.”

Bij TF1 voegde de man er nog aan toe dat ,,zijn vrienden blij waren” dat het was gebeurd. ,,Daardoor hebben ze Mbappé van héél dichtbij kunnen zien”, lachte hij. ,,Ze konden hem zelfs aanraken. Ik herinner me niet veel van dat moment. Het licht was echt even helemaal uit. Maar ik vind het natuurlijk een mooi gebaar dat hij zich is komen excuseren. Hopelijk wil hij de bal nog signeren, dat zou fantastisch zijn.”

Volledig scherm epa10365790 Kylian Mbappe (front L) of France returns to the pitch after trying to help a French fan (up R), who was hit by a ball prior to the FIFA World Cup 2022 semi final between France and Morocco at Al Bayt Stadium in Al Khor, Qatar, 14 December 2022. EPA/Georgi Licovski © ANP / EPA

