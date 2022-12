FIFA en WK-organisatie hopen op het sprookje van Messi, maar Kroaten doen alles voor wereldtitel Modric

WK-nieuws 10 december | Southgate weet niet of hij bondscoach blijft, eerbetoon aan overleden journalist

Een dag na de pijnlijke uitschakeling van het Nederlands elftal tegen Argentinië, dat te sterk was na strafschoppen, worden de laatste twee kwartfinales van het WK voetbal in Qatar afgewerkt. Engeland werd naar huis gestuurd door Frankrijk, nadat Marokko eerder vandaag voor een stunt zorgde door Portugal te verslaan. Via dit liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

