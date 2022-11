FIFA-voorzitter Gianni Infantino begrijpt ophef niet: ‘Drie uur zonder bier overleef je wel’

Twee dagen voor het begin van het omstreden toernooi maakte de wereldvoetbalbond bekend dat er in en rond de stadions waar WK-duels worden gespeeld toch geen bier te krijgen is, hoewel dat eerder was toegezegd.

Infantino stelde een dag later dat in landen als Frankrijk, Spanje en Schotland dezelfde regel geldt. ,,En ik wil benadrukken dat dit een gezamenlijk besluit is van Qatar en de FIFA. Er zijn genoeg fanzones waar de supporters gezamenlijk alcohol kunnen nuttigen”, aldus de FIFA-baas, die het plotse drankverbod geen grote zaak vond. ,,Als dit de grootste kwestie is die we hebben voor het WK dan neem ik onmiddellijk ontslag en ga ik naar het strand om te ontspannen.”