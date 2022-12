Finaleplaats Argentinië leidt tot volksfeest in Buenos Aires

Reserve op vierde niveau in Engeland, op de vingers getikt door Modric: nu zijn zij de beste keepers op dit WK

Argentinië-Kroatië is natuurlijk het duel tussen Lionel Messi en Luka Modric, maar toch ook de wedstrijd tussen twee van de meest in het oog springende keepers van dit WK. Mocht het vanavond aankomen op strafschoppen, dan is het de vraag of er überhaupt wel een penalty in gaat, met Dominik Livakovic en Emiliano Martínez op doel. Zeker die laatste legde een lange weg af.

13 december