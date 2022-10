Franse steden boycotten WK voetbal in Qatar: geen tv-schermen

Amnesty Internatio­nal verwacht snel duidelijk­heid van FIFA over compensa­tie­fonds Qatar

Wereldvoetbalbond FIFA komt volgens Amnesty International spoedig met duidelijkheid over een compensatiefonds voor de arbeidsmigranten in Qatar. Dat zei Floor Beumer van Amnesty International zaterdag in Zeist. Beumer verwacht eind september of begin oktober al meer informatie over een eventueel fonds.

