Frenkie de Jong richting duel met Argentinië: ‘Messi? Ik heb van hem ook nog geen berichtje gehad’

Frenkie de Jong heeft Lionel Messi nog geen bericht gestuurd in aanloop naar de kraker vrijdag in Lusail Stadion tegen de Argentijnen. De middenvelder was als ploeggenoot van Barcelona goed met de wereldster, maar de behoefte om nu contact met hem te leggen, is er niet. ,,Ik zie hem vrijdag wel’', zegt De Jong. ,,Ik heb van hem ook nog geen berichtje gehad.”

Messi uitschakelen, het is ook volgens De Jong een vrijwel onmogelijke opgave. ,,Ik denk wel dat wij een goede kans maken om de halve finale te bereiken, maar Messi uitschakelen kun je alleen als team doen. Hij maakt al vijftien jaar het verschil tegen wie dan ook. Ze hebben het op alle mogelijke manieren geprobeerd en het is heel vaak niet gelukt. Mensen aan hem opofferen is lastig, want dan komen er andere spelers vrij. We moeten het beter doen dan in 2014, want we willen nu winnen. Dat kan, Argentinië heeft een uitstekend elftal, maar dat hebben wij ook.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Jong voelt zich steeds beter, waar hij in Doha een tijdje lang wat ziekjes was. ,,Maar zelfs als ik doodziek zou zijn, wil ik tegen Argentinië spelen. Dit is wat ik altijd heb gewild. Een topwedstrijd spelen op een WK. Een WK is zo bijzonder, dan leeft het hele land mee. En dat bij alle landen. Dat vind ik mooi.”

Meer over Oranje:

• Van Gaal op de spreekstoel: ‘Brazilië sprankelend? Ze doen precies hetzelfde als wij’ (Premium)

• De ‘Blind-methode’ kan ook acht jaar later cruciaal zijn om Messi te stoppen (Premium)

,,De mooiste wedstrijd die ik mij kan herinneren is Nederland tegen Brazilië in 2010", aldus De Jong. ,Toen wonnen we. Daar gaan we nu ook voor. Maar ook voor de wereldtitel, want in het verleden was misschien de finale halen het doel. Wij willen hem winnen ook. En dat kan. We voelen ons hier goed, we gaan geweldig met elkaar om. Dat is echt zo. Maar we zijn hier om te winnen.’’