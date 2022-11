Gaat minister Helder OneLove-band dragen in Qatar? ‘Het zou een provocatie zijn’

Het is nog erg onduidelijk of minister Conny Helder dinsdag tijdens de wedstrijd Nederland-Qatar een OneLove-armband draagt. Omdat de emir van Qatar ook aanwezig is in het Al Bayt-stadion, zou dat een gevoelig statement zijn.

De ministers van België en Duitsland droegen de band, van oorsprong een initiatief van de KNVB, wél toen ze een wedstrijd in Qatar bezochten. Het verschil met Nederland is echter dat de tegenstander toen een andere was dan het gastland. De laatste weken is gebleken dat de band in Qatar nog veel meer controverse oproept dan vooraf de verwachting was.

Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB stelt dat het dragen van de aanvoerdersband ‘een behoorlijke provocatie’ is als je naast de emir zit. Zelf houden vertegenwoordigers van de bond het bij een regenboogspeldje. De inmiddels erg omstreden band dragen in het bijzijn van de absolute heerser ‘past niet bij een bond met een koninklijk predicaat’, stelt De Jong.

Een woordvoerder van Helder (Sport, VVD) wil niet zeggen of ze van plan is de band te dragen, of een ander statement gaat maken. Hij wil alleen verklappen dat ze ‘iets Oranjes’ aan zal doen. De minister van sport arriveert maandagavond in het emiraat. Ze zal op dinsdag een gesprek hebben met de Qatarese autoriteiten, de internationale arbeidsorganisatie (ILO) en met een groep arbeidsmigranten. Daarna zal Helder ook nog spreken met de KNVB en het elftal, stelt de woordvoerder.

Volledig scherm De Belgische minister Hadja Lahbib droeg de band wel, tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Canada. Naast haar FIFA-directeur Infantino. © AP

Grote teleurstelling

Voor de KNVB is het hele initiatief rond de OneLove-band tijdens dit WK uitgelopen op een grote teleurstelling. ,,Het is totaal anders gelopen dan we verwacht hadden”, zegt KNVB-directeur Marianne van Leeuwen. ,,Het wordt hier als een provocatie gezien, dat hebben we echt onderschat. Voor ons is het juist een band met een positieve boodschap, tegen discriminatie en vóór inclusiviteit.”

De voetbalbond heeft geen goed woord over voor het handelen van wereldvoetbalbond FIFA in deze kwestie. Die verbood het dragen van de band. Aanvankelijk zou het de bonden een boete opleveren. Op het laatste moment werd zelfs bekendgemaakt dat aanvoerders die ermee het veld op zouden lopen, in het geval van Nederland Virgil van Dijk, een gele kaart zouden krijgen. De KNVB besloot er toen helemaal van af te zien. Secretaris-generaal De Jong noemt het handelen van de FIFA in deze ‘onzorgvuldig, niet verbindend en niet betrouwbaar’.

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.