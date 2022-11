Geboren Kameroener Breel Embolo bezorgt Zwitserland driepunter tegen Kameroen

Hij werd geboren in Yaoundé, de hoofdstad van Kameroen. Op jonge leeftijd verhuisde hij met zijn moeder naar Frankrijk. Zij ontmoette een Zwitserse man, verhuisde naar Basel en dat waren de eerste van vele stappen van Breel Embolo naar het Zwitserse nationale elftal. De 25-jarige spits van AS Monaco maakte vandaag zijn eerste WK-treffer, uitgerekend tegen zijn geboorteland Kameroen.

Embolo kreeg alle gelegenheid van de vaak wankelend ogende defensie van Kameroen om een voorzet van Xerdan Shaqiri achter voormalig Ajax-doelman André Onana te schieten. Hij reageerde emotioneel en ingetogen op zijn treffer. Assistgever Shaqiri begon vandaag alweer aan zijn vierde WK met Zwitserland. De man die de ongeëvenaarde bijnaam ‘Machtige Kuifarend van Gjilan’ draagt, is inmiddels 31 jaar en speelt bij Chicago Fire in de MLS. Zijn rol bij Zwitserland is nog altijd groot en dat bleek vandaag maar weer.

De 26-jarige Onana voorkwam in de tweede helft met een puike redding een ruimere nederlaag voor zijn land, onder toeziend oog van de Kameroense oud-topspitsen Samuel Eto’o en Roger Milla op de tribune. Dat kaliber spelers heeft Kameroen niet meer, dat is wel duidelijk. Behalve Onana is Eric Maxim Choupo-Moting (33), spits van Bayern München én de man in vorm, een grote naam in het elftal. Tot zijn onvrede werd hij zo’n twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald. Ook hij kon niet voorkomen dat Kameroen alweer zijn achtste nederlaag op rij op een WK beleefde.

Het zoals altijd oerdegelijke Zwitserland boekte een belangrijke en zeer verdiende overwinning in de jacht op de knock-outfase (die het land in zeven van de elf WK-optredens bereikte) en kan vanavond achteroverleunen en kijken hoe concurrenten Brazilië en Servië (20.00 uur) het ervan afbrengen. Zwitserland en Kameroen komen maandag weer in actie, tegen respectievelijk Brazilië en Servië.

