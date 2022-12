Gemiste penalty Harry Kane dompelt Engeland in rouw: Frankrijk tegen Marokko in halve finale WK

Harry Kane

Met zijn eerste treffer, Kane’s 53ste in totaal voor de Engelse ploeg, evenaarde hij het record van Wayne Rooney. De 29-jarige Kane had daarvoor tachtig interlands nodig. Rooney kwam tot dat aantal treffers in 115 interlands. Kane maakte zijn eerste doelpunt in zijn eerste interland. Hij was trefzeker in de 4-0-overwinning tegen Litouwen in het voorjaar van 2015, een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2016. Zijn treffer kwam er 79 seconden nadat hij Rooney in de spits had afgelost. Kane werd op het vorige WK in Rusland topscorer met zes doelpunten.