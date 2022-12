Gregg Berhalter leidt VS op WK met Nederlandse lessen: ‘Jullie hebben 17 miljoen bondscoaches, wij wat minder’

Wordt Memphis Depay straks de Paolo Rossi van Oranje? Zwakke poulefase zegt in de regel weinig

Het chagrijn over Oranje groeit in het land, na drie moeizame wedstrijden in de groepsfase op het WK. Maar wat zeggen pouleduels doorgaans over het verloop van een eindtoernooi? Vrijwel niets, zo leert het verleden. Wat werkelijk het verschil maakt? Details. Altijd weer details.

