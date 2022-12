Groepsfase op het WK in Qatar: Duitsland en België naar huis, ‘gestolen goal’ Ronaldo en tranen bij Suárez

1. Duitsland uitgeschakeld, België en Uruguay naar huis gestuurd, Marokko, de Verenigde Staten en Australië die stuntten. Eén ding staat nu alvast: het wereldkampioenschap doet zijn naam eer aan. Azië, Afrika, Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Oceanië; verspreid over de hele wereld zijn landen nog in de race voor de eindzege.

2. Het was een veelzeggende reportage op RTL Nieuws, enige dagen terug. Aan het woord kwam Ahmed, een Libanese jongeman die tijdens de poulewedstrijden van Qatar tegen betaling supportertje had gespeeld namens het gastland. Van voetbal wist hij weinig, bekende hij, laat staan van de Qatarese selectie. (,,Uh, ja hoe heet hij ook alweer, die keeper, die is wel goed geloof ik.”) Ahmed stond tijdens de WK-poulefase symbool voor de atmosfeer op de tribunes, die veelal bevolkt werden door nepfans. Door de hulpsinterklazen onder de voetbalsupporters. Ofwel: Ze zijn er wel, maar echt bestaan doen ze niet.

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

3. Ooit was het leven van een voetbalsupporter vrij overzichtelijk. Je ging om 14.30 uur op de tribune zitten en om 16.15 uur - heel soms drie minuutjes later - ging je naar huis. Aan die traditie is tijdens de poulefase van dit WK definitief een einde gekomen. Bijna een half uur extra speeltijd tijdens Engeland - Iran, veertien minuten tijdens Argentinië - Saoedi Arabië. En reken maar dat die tendens overwaait naar de competities. Dankzij de priemende ogen van de VAR-mannetjes en hun computers kan geen fan straks nog beloven dat hij voor donker thuis is.

4. Over die technologie gesproken: Was de bal voorafgaand aan de 2-1 van Junya Tanaka tijdens Japan - Spanje (donderdag) niet over de lijn geweest? Het had er alle schijn van. En hoe zat het bij België - Kroatië, waar rasvoetballer Luka Modric al klaar stond op de stip, toen de hoofd-VAR en zijn kornuiten alsnog een gevalletje buitenspel hadden opgespoord? We moeten er maar vanuit gaan dat de wetenschap gelijk heeft. Eén ding is zeker: tijdens de poulefase hebben de digitale hulpmiddelen het menselijke ook definitief verslagen.

Volledig scherm Was de bal uit? © REUTERS

5. Cody Gakpo reeg behoorlijk wat records aaneen. Met zijn doelpunten tegen Senegal, Ecuador en Qatar is hij de eerste Nederlander die in zijn eerste drie WK-duels even zo vaak het net wist te vinden. Dat deed hij ook nog eens op tamelijk afwisselende wijze. Met de linkervoet, met rechts én met het hoofd. Met Johan Neeskens (1974), Dennis Bergkamp (1994) en Wesley Sneijder (2010) behoort de PSV’er nu tot het selecte gezelschap Oranje-spelers dat drie duels achtereen trefzeker was tijdens een WK.

6. Het ging bij veel tv-kijkers door merg en been, het geforceerd meezingen van het volkslied door de spelers van Iran, voorafgaand aan het duel met aartsvijand Amerika. Het kon niet los worden gezien van de aanwezigheid van leden van de Iraanse geheime dienst in Qatar. De spelers, die voor het duel met Engeland hun lippen nog dapper op elkaar hielden uit protest tegen het regime in hun land, moesten vrezen voor gevangenschap en marteling. Hoe het de uitgeschakelde Iran-voetballers nu afgaat, is onbekend. Wat vaststaat: ze gaan als helden de sportgeschiedenis in.

7. Je kunt veel van Cristiano Ronaldo zeggen. Maar niet dat hij, dankzij zijn treffer tegen Ghana de eerste speler ooit die op vijf verschillende WK’s heeft gescoord, op 37-jarige leeftijd minder ‘geil voor de goal’ is dan vroeger. De technologie mag dan stellig beweren dat Bruno Fernandes de openingsgoal maakte tijdens Portugal-Uruguay; voor CR7 zelf staat vast dat hij nu negen -en geen acht- WK-treffers achter zijn naam heeft staan. Hoe anders die vermaledijde FIFA ook mag beweren.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo eist de goal op, maar Bruno Fernandes krijgt 'm op zijn naam. © AFP

8. Hij was zo graag Oscar Míguez (8 goals) voorbijgegaan als WK-topscorer aller tijden namens Uruguay, Luis Suárez. Zover kwam het niet. Zijn 137ste interland, vandaag tegen Ghana, betekende voor de inmiddels 35-jarige El Pistolero waarschijnlijk het einde van zijn tijdperk in het blauwe shirt. Een onvermijdelijke tragiek ging eraan vooraf tijdens de poulefase. Waar de twee jaar oudere Cristiano Ronaldo nog strak in zijn vel zit, zou Suárez met zijn licht bollende buik niet opvallen op de elftalfoto van FC Eibergen 4 of VV Achtmaal 3. En toch: de extra pondjes beletten hem allerminst belangrijk te zijn, getuige zijn twee assists tegen Ghana. De 0-2 zege bleek voor zijn land evenwel niet genoeg om door te gaan. De kokendhete tranen die vervolgens vloeiden bij Suárez; ze zullen nog lang herinnerd worden.

9. Andries Noppert. Alleen al het noemen van zijn naam volstaat. Amper twee jaar terug had de Fries nog contact met Inne Schotanus, de trainer van VV Jubbega. Of de goalie -op dat moment op dood spoor nadat hij weg moest bij FC Dordrecht- een overstap naar Sportpark It Heidefjild van de tweedeklasser zag zitten? Die Noppert heeft inmiddels drie puike WK-optredens namens Oranje achter zijn naam. Het blijft een schitterend verhaal.

Volledig scherm Andries Noppert in actie tegen Qatar. © REUTERS

10. Wanneer pakweg RKC of PEC Zwolle voor een stunt hebben gezorgd tegen Ajax of PSV, willen de trainers van die clubs nog weleens schappelijk zijn voor hun spelers. Dan mogen ze de daaropvolgende ochtendtraining overslaan. Of een gratis uitsmijter eten bij de lokale snackbar. In Saoedi-Arabië gaan ze hierin net een stapje verder. Na de zege van het land op Argentinië, stelde Prins Mohammed bin Salman Al Saud voor alle 26 selectiespelers een aardigheidje in het vooruitzicht: een Rolls-Royce Phantom (beginprijs 420.000 euro). Onduidelijk is of spits Saleh Al-Shehri en zijn gevolg de bolide inmiddels in hun garage hebben staan. Eén ding staat vast: de zege op tweevoudig toernooiwinnaar Argentinië, alom betiteld als de verrassendste overwinning ooit op een WK, wordt nooit vergeten.

11. De One Love-band tenslotte. Zelden werd tijdens een WK zo vaak over een stuk textiel gesproken, dat uiteindelijk door niemand van de 832 WK-spelers is gedragen. Hoe graag sommigen dit ook hadden gewild.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.