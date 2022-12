Halvefinalisten WK moeten het doen met een andere bal: Al Hilm

De bal is overwegend wit met tinten paars die verwijzen naar de vlag van Qatar. Net als bij de Al Rihla zijn ook in de Al Hilm door ontwikkelaar Adidas sensoren geplaatst, waardoor snelle semi-automatische buitenspeltechnologie mogelijk is.



De vier halvefinalisten op het wereldkampioenschap zijn Argentinië, Kroatië, Marokko en Frankrijk. Dinsdag 13 december (aftrap 20.00 uur) strijden Argentinië en Kroatië om een plaats in de finale. Een dag later is het duel tussen Marokko en Frankrijk.