Harry ‘Tieten’ Goudsblom: ‘Ik moest OneLove-band en mijn tieten toch afdoen en van het terrein af’

Goudsblom is al vele jaren lang een vermaard en bekend Oranjefan vanwege z'n opmerkelijke uitdossing. Hij dacht aanvankelijk ook in het strenge Qatar geen problemen te gaan krijgen, nadat hij dat via de KNVB had gecheckt. Maar problemen kwamen er dus toch. ,,Aanvankelijk waren er helemaal geen problemen, niet met agenten, niet met de beveiliging, iedereen wilde zelfs selfies met me maken, alles ging goed,” vertelt Harry telefonisch uit Qatar.

,,Totdat ik tijdens de wedstrijd een suppoost met een agent zag praten en naar me zag wijzen. Maar die agent maakte een gebaar van ‘laat gaan'. Toch zag ik later twee agenten met een iPad naar een andere fan gaan die een OneLove-band om had. Ik kon daarna mijn bandjes nog snel onder m'n mouwen verstoppen. Daarna ging het feest gewoon verder, wedstrijd gewonnen, buiten op het terrein van het stadion nog gedanst en alles. Ook weer selfies gemaakt. Toen kwam er ineens een overijverige agent die moeilijk begon te doen. Ik moest m'n OneLove-aanvoerdersbandjes afdoen en inleveren. Dat laatste wilde ik niet. Toen moest ik, begeleid door twintig agenten van het stadionterrein af. En onderweg moest ik ook nog mijn borsten afdoen.”

Quote Ik wil zeker weten of ik de volgende wedstrijd weer mezelf mag zijn Harry Goudsblom

Goudsblom baalt ervan en heeft contact opgenomen met de KNVB. ,,Want ik wil weten waar ik aan toe ben, of ik vrijdag bij de volgende wedstrijd weer gewoon mijzelf kan zijn, zeg maar.”

KNVB-woordvoerder Jaap Paulsen bevestigt dat er contact is geweest met Harry Goudsblom. ,,We gaan vragen stellen bij de wedstrijdorganisatie,” zegt Paulsen. ,,Wales en Denemarken hebben ook een aantal incidenten meegemaakt met fans die regenboogsymbolen droegen en houden ons op de hoogte. Zelf zitten we morgen om tafel met de wedstrijdorganisatie. We willen dit helder hebben. Eerder waren er toezeggingen gedaan dat dit geen problemen mocht opleveren.”

Tijdens de wedstrijd van Wales twee dagen geleden zouden sombrero's met regenboogkleuren - symbool van de lhbti-gemeenschap - zijn afgepakt.

‘Gewoon betalen om hier te zijn’

Harry Goudsblom kwam eind oktober in het nieuws omdat hij een van de vijftig Nederlandse supporters is die op kosten van Qatar naar het WK mochten, ‘in ruil’ voor ‘luid en positief’ gedrag. Inmiddels zijn berichten naar buiten gekomen dat de dagvergoeding voor fans die op kosten van Qatar naar het WK zijn gehaald, al is geschrapt vanwege negatieve berichtvorming. Goudsblom is moe van de discussie daarover: ,,Ik heb 6000 euro betaald om hier de eerste veertien dagen te zijn en als ik langer wil blijven gaat het me nog veel meer kosten,” zegt hij nu.

Dat laatste kan Harry wel uitleggen: nog vóór dat de uitnodiging uit Qatar kwam, hadden hij en zijn kameraden vlucht en verblijf al zelf geregeld. En dat geld krijgt hij niet terug. Oftewel: Harry heeft twee plekken waar hij kan slapen: de zelf betaalde plek en de plek die Qatar voor hem betaalt.

Ondanks het incident met de bandjes en de borsten wil Goudsblom de organisatie nog niet afvallen. ,,Als het niet mag, zeg het dan, dan doe ik die borsten niet om. Maar die agenten hier weten het ook gewoon niet meer. De instructies zijn gewoon niet duidelijk.”