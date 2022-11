Historische goal Cristiano Ronaldo helpt Portugal op weg naar krappe zege tegen Ghana: ‘Maakt me heel trots’

‘Siiiiiu!’, galmde door het stadion, kort nadat Ronaldo zijn land vanaf elf meter op voorsprong had geschoten. De 37-jarige aanvaller mag zich met zijn snoeiharde uithaal naar Manchester United en coach Erik ten Hag in Engeland dan wel onmogelijk hebben gemaakt, onder zijn landgenoten is de bewondering nog altijd immens. Het leverde hem een nieuwe plek op in de historieboeken: na zijn treffer is hij de eerste speler ooit die trefzeker is op vijf WK’s.

Uiteraard waren alle ogen gericht op Ronaldo, die voor het eerst in zijn leven clubloos is nadat Manchester United hem vanwege zijn explosieve interview op straat zette. Het toernooi in Qatar biedt de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal de ultieme kans op revanche én de mogelijkheid om zichzelf in de etalage te zetten, voor de ogenschijnlijk moeilijke zoektocht naar een nieuwe werkgever die hem te wachten staat.

Een ouderwetse heldenrol op het WK kan dat uiteraard vergemakkelijken. Ronaldo is vastberaden zijn land, een elftal gevuld met talloze topspelers, deze maand naar de eerste wereldtitel ooit te leiden. Zelf gaf de bedrijvige Ronaldo, vooraf tijdens het volkslied zichtbaar geëmotioneerd, alvast het goede voorbeeld. Al vroeg in de wedstrijd kreeg hij de kans om de score te openen, maar hij stuitte op de Ghanese doelman.

Na een halfuur dacht Ronaldo dan alsnog toe te slaan, maar die treffer werd afgekeurd vanwege een duw in de rug bij zijn tegenstander. Daarmee kwam Ghana nog goed weg. Toch ging het mis voor de Afrikanen. Na een uur spelen versierde de vedette een strafschop, die hij zelf tegen de touwen ramde. Zijn historische goal was daarmee een feit, maar het ging toch ook veel over de manier waarop Ronaldo de penalty versierde. De Portugese superster ging namelijk wel héél makkelijk naar het gras.

Hoewel Ghana nog langszij kwam na een assist van Ajacied Mohammed Kudus op André Ayew, stapte Portugal als winnaar van het veld. Zeven minuten na de gelijkmaker bracht Portugal de marge op twee: uit de omschakeling schoten João Félix en Rafael Leão de Portugezen naar een zege. Na een rake kopbal van Osman Bukari volgde in de slotfase nog een Ghanese opleving. In de slotseconden ging het nog bijna mis nadat keeper Diogo Costa zich de bal op knullige wijze liet ontfutselen, maar Ghana profiteerde niet.

Missie één is daarmee geslaagd voor Ronaldo en consorten. Op 18 december moet missie twee worden afgevinkt. Dan hoopt Ronaldo met het omhoogtillen van de wereldbeker de ultieme kroon op zijn loopbaan te zetten en aantonen dat hij nog altijd tot de mondiale giganten behoort.

Reactie Cristiano Ronaldo

Ronaldo was trots op zijn wereldrecord: ,,Het was een mooi moment, mijn vijfde WK en we hebben een overwinning geboekt. We zijn goed begonnen aan het WK, het was een belangrijke zege. We weten dat de eerste wedstrijd cruciaal is, maar het wereldrecord maakt me ook heel trots”, aldus de 37-jarige aanvaller, van wie ze bij Ghana vonden dat hij wel héél makkelijk naar de grond ging: ,,We spelen de bal en dan maken we contact. Ik weet niet wat ze deden, of de videoscheidsrechter sliep. Het is gek dat je niet eens naar deze situatie kijkt. Het was een verkeerde beslissing”, zei Otto Addo, coach van Ghana.

,,Ik vroeg of ik na de wedstrijd met de scheidsrechter mocht praten. Ik kreeg als antwoord dat hij in vergadering was en dat dit niet mogelijk was. Het zou mooi zijn als hij een paar minuten voor de coach had.”

Fernando Santos, de bondscoach van Portugal, reageerde laconiek op de kritiek. ,,Als de videoscheidsrechter dacht dat er iets aan de hand was, had hij wel ingegrepen. Dat deed hij niet. Dus waarschijnlijk was er niets te zien”, aldus de trainer.

