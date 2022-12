Hoe de ziekte van bondscoach Louis van Gaal de WK-missie van Oranje van diepere laag voorziet

Memphis Depay gaat viral met reactie op voorspel­ling NBA-icoon Charles Barkley over Oranje

Memphis Depay is met een gevatte reactie op een eerdere uitspraak van de Amerikaanse basketballegende Charles Barkley de wereld over aan het gaan. De aanvaller van het Nederlands elftal tweette na de 3-1-zege op het team van de Verenigde Staten in de achtste finale van het WK in Qatar: ,,Lotta bark, no bite.”

5 december