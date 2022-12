In de schijnwerpers: waarom recordpakker Hugo Lloris (35) penalty's wil vermijden tegen Engeland

Het WK voetbal in Qatar is aangekomen bij de beslissende fase. Spelers van acht landen hopen nog op de wereldtitel. Onder hen Hugo Lloris (35), die in de kwartfinale tegen Engeland tal van records op zijn naam schrijft.

Op 19 november 2008 maakte Hugo Lloris als 21-jarige doelman zijn debuut voor het Franse nationale voetbalelftal. Veertien jaar later staat de inmiddels 35-jarige keeper nog altijd onder de lat en jaagt hij met de Haantjes op zijn tweede wereldtitel. Zaterdag om 20.00 uur is Engeland de tegenstander in de kwartfinale.

In die kwartfinale gaat Lloris tal van records op zijn naam schrijven (bekijk de cijfers hieronder), maar het is voor Frankrijk toch ook te hopen dat de strafschoppen vermeden worden. Slechts een van de laatste 22 penalty's tegen Lloris werd gemist. Dat was op het vorige EK, toen Lloris de penalty van Ricardo Rodríguez stopte. Desondanks kegelde Zwitserland de Fransen er alsnog uit.

Dit WK stopte Lloris overigens wel ook een penalty. In de achtste finale keerde hij de strafschop van Robert Lewandowski, maar helaas voor de doelman mocht de penalty opnieuw worden genomen omdat hij te vroeg van zijn lijn kwam.

Volledig scherm Hugo Lloris © AD

Cijfers

143: Hugo Lloris gaat tegen Engeland zijn 143ste interland keepen en daarmee is hij in zijn eentje de recordinternational van het Franse nationale voetbalelftal. In de achtste finale tegen Polen kwam hij op gelijke hoogte met Lilian Thuram (142).

33: En ook wat betreft een andere statistiek gaat Hugo Lloris Lilian Thuram voorbij. Samen staan ze op 32 wedstrijden op WK's en EK's. Staat Lloris gewoon weer onder de lat bij Les Bleus, dan is hij met 33 wedstrijden recordhouder.

18: Nóg een record dat Hugo Lloris in zijn eentje in handen krijgt. De doelman van Tottenham Hotspur staat nu samen met Fabien Barthez en Thierry Henry op 17 WK-wedstrijden. Heeft het fluitsignaal voor de aftrap tegen Engeland geklonken? Dan is wedstrijd nummer 18 een feit voor Lloris, die wel Antoine Griezmann (16) in zijn nek voelt hijgen.

