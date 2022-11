In de schijnwerpers: wedstrijd 1000 op komst voor Lionel Messi (35), maar speelt hij die op het WK?

Smaakmakers, talenten, vedettes: allemaal zijn ze aanwezig op het WK voetbal in Qatar. Elke dag zetten we een speler in de schijnwerpers aan de hand van enkele cijfers. Vandaag: Lionel Messi (35), die in de achtste finale van het WK zijn 1000ste wedstrijd uit zijn carrière hoopt te spelen.

Blinde paniek bij Argentinië na de met 2-1 verloren wedstrijd tegen Saoedi-Arabië. De nederlaag tegen de (op papier) zwakste tegenstander in de WK-groep zorgde ervoor dat de druk er vól op stond en er van Mexico en Polen gewonnen moest worden. Onder die enorme druk was het Lionel Messi zelf die opstond tegen Mexico (2-0). Nu wachten Robert Lewandowski en Polen in een wedstrijd waarin Messi zijn WK-droom levend wil houden én er uiteraard weer flink wat records voor het oprapen liggen.

Cijfers

999 - Lionel Messi speelt tegen Polen zijn 999ste wedstrijd in zijn profcarrière. Of zijn 1000ste ook in het tenue van Argentinië is? Dat hangt logischerwijs af van het resultaat. Polen leidt in Groep C met 4 punten, Argentinië en Saoedi-Arabië volgen met 3 punten en Mexico heeft 1 punt. Wint Argentinië van Polen? Dan wordt de achtste finale op het WK zijn 1000ste duel. Hij maakte in al die wedstrijden 788 goals.

21 - Messi staat na de wedstrijd tegen Mexico op 21 WK-wedstrijden. Daarmee liet hij Javier Mascherano (20) definitief achter zich en kwam hij op gelijke hoogte met de recordhouder namens Argentinië: Diego Maradona. De enige spelers die nóg meer WK-wedstrijden speelden, zijn Lothar Matthäus (25), Miroslav Klose (24) en Paolo Maldini (23).

13 - Omdat Messi zijn Argentinië naar de zege schoot tegen Mexico, pakte hij een record bij La Albiceleste. Hij passeerde Diego Maradona en Javier Mascherano met zijn dertiende WK-zege (exclusief overwinningen na strafschoppen, zoals tegen Oranje op het WK 2014).

6 - Messi was trefzeker in zijn laatste zes interlands (twaalf goals) voor Argentinië. Iets wat hij tussen november 2011 en september 2012 ook presteerde. Scoort hij tegen Polen weer? Dan zet hij een nieuw record neer. Nooit scoorde hij in zeven interlands op rij.

1 - Lukt het Messi inderdaad om te scoren tegen Polen, dan wordt hij de eerste speler die in alle groepswedstrijden heeft gescoord op meer dan één WK. In 2014 scoorde Messi namelijk ook al in elke groepswedstrijd.

7 - Nog meer WK-records voor het grijpen voor Lionel Messi? Uiteraard! Dan moet hij nog wel even zijn best doen. De Argentijn van Paris Saint-Germain staat qua WK-goals nu op gelijke hoogte met Gullermo Stábile en Diego Maradona (8). Alleen Gabriel Batistuta maakte er nóg meer (10). Opvallend is dat Messi al zijn WK-goals in de groepsfase maakte, maar tegen Europese tegenstanders slaagde Messi er al 7 WK-wedstrijden op rij niet in te scoren. Een goed teken voor Polen?

Programma op het WK voetbal in Qatar vandaag:

Zoals gezegd is de situatie in Groep D spannend met hoofdletter S. Polen heeft de beste papieren met vier punten, maar Robert Lewandowski en consorten treffen Lionel Messi en Argentinië, die drie punten hebben. En wat kunnen Saoedi-Arabië en Mexico nog? Saoedi-Arabië won van Argentinië en heeft drie punten terwijl de Mexicanen nog maar één punt hebben. In theorie hebben ook zij dus nog kans om naar de achtste finales te gaan.



Frankrijk hoeft zich niet meer druk te maken. Onder aanvoering van Kylian Mbappé werden Australië en Denemarken verslagen en daarmee is de achtste finale al een feit. Kan Tunesië daarvan profiteren en de Fransen verslaan? Tunesië heeft pas één punt, net als Denemarken. Australië, dat van Tunesië won en dus drie punten heeft, verdedigt tegen Denemarken de tweede plek.

Volledig scherm Het WK-programma van vandaag. © AD

