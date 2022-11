KNVB gaat de mist in met mededeling over gang naar sporttribunaal CAS om OneLove-band

Een woordvoerder van de KNVB liet in eerste instantie per ongeluk weten dat de KNVB en zes andere bonden wel naar het CAS zouden gaan. Maar hij heeft die mededeling snel gecorrigeerd.

Beraden op juridische positie

De KNVB voelt zich gesterkt door de steun van Amnesty International, COC, FIFPro en sponsor Nike. ,,We gaan dan ook door met de OneLove-campagne, in binnen- en buitenland”, laat de bond weten. ,,Eerder hebben de aanvoerders van Nederland en negen andere landen met de OneLove-band gevoetbald tijdens duels in de Nations League. Die wedstrijden vallen onder de UEFA en dat gaf geen problemen. In maart volgend jaar staat het Nederlandse betaald voetbal in het teken van de strijd tegen racisme en discriminatie.”