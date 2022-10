KNVB vindt antwoorden FIFA over compensatiefonds Qatar onbevredigend

‘WK toch in gevaar voor Oran­je-tegenstan­der Ecuador? Audiofrag­ment onthult ware nationali­teit Byron Castillo’

De soap rond de Ecuadoraanse rechtsback Byron Castillo heeft mogelijk een nieuw hoofdstuk gekregen. Nadat de FIFA een protest van Chili in juni had verworpen om Ecuador uit het WK te houden, claimt de Engelse krant Daily Mail nieuwe bewijzen te hebben dat de voetballer niet in Ecuador maar in Colombia is geboren. Hij zou niet speelgerechtigd zijn geweest voor Ecuador, dat tijdens het WK in Qatar een van de tegenstanders is van Nederland.

13 september