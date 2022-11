Kroatië klopt Saoedi-Arabië, Lionel Messi leidt Argentinië naar grote zege

Voor Nederland staat er in de aanloop naar het eerste WK-duel van maandag met Senegal geen oefenduel meer op het programma, maar dat geldt niet voor veel andere landen. De komende dagen komen nog zestien deelnemers aan het WK voetbal in Qatar in actie, en sommige zelfs tegen elkaar.