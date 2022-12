Liefde op eerste gezicht: Lionel Messi slaapt met wereldbeker

Tijdens de finale van het WK voetbal in Qatar rekende Argentinië in een strafschoppenserie af met toenmalig regerend wereldkampioen Frankrijk. Hiermee komt het totaal aantal gewonnen WK’s op drie te staan. De vorige wereldtitel dateerde uit 1986, tijdens het toernooi in Mexico.



Argentinië is zojuist begonnen aan een rondtoer door Buenos Aires. In een blauw-witte mensenzee wordt de drievoudig wereldkampioen vandaag gehuldigd.