LIVE | Huldiging brengt 4 tot 5 miljoen mensen op straat, open bus mijdt Obelisk door drukte

Argentijn­se bondscoach Lionel Scaloni feest in shirt waarin hij in 1997 al eens wereldkam­pi­oen werd

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni vierde de wereldtitel in Qatar zondagavond in een shirt dat hij al ruim 25 jaar heeft bewaard. Het was namelijk het shirt dat hij in 1997 al droeg bij zijn eerste wereldtitel.

19 december