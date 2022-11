LIVE WK 2022 | Brazilie traint opnieuw zonder zieke Antony, irritatie bij Hazard na vraag over gewicht

Brazilië blijft grote favoriet voor WK, kansen Oranje stijgen, debacle dreigt voor Duitsland

De kans dat Brazilië volgende maand voor de zesde keer de wereldtitel wint, is nog iets groter dan voor het WK begon. Dat is de conclusie van sportdatabureau Nielsen’s Gracenote, nu alle teams één keer in actie zijn gekomen in Qatar.

