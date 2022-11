LIVE WK nieuws | Mason Mount spreekt jongere versie van zichzelf toe, Brazilië topfavoriet voor wereldtitel

In de schijnwer­pers: Cristiano Ronaldo (37) start record­jacht met Portugal op het WK in Qatar

Smaakmakers, talenten, vedettes: allemaal zijn ze aanwezig op het WK voetbal in Qatar. Elke dag zetten we een speler in de schijnwerpers aan de hand van enkele cijfers. Vandaag: Cristiano Ronaldo (37), die op recordjacht gaat.

24 november