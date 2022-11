LIVE WK-nieuws | Oranje treft tegen Qatar oude bekende Bakary Gassama

Van Gaal weigert Oranje af te vallen: 'Kan wel stoer onvoldoen­des uitdelen, maar ik blijf achter mijn spelers staan’

Louis van Gaal weigerde zijn spelers af te vallen na het zwakke optreden tegen Ecuador. Oranje kwam met een 1-1 gelijkspel nog goed weg in Doha. ,,Ik kan me voorstellen dat het vertrouwen in een wereldtitel is gezakt bij veel mensen, maar dat wil niet zeggen dat de volgende wedstrijd ook zo is.”

25 november