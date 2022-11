LIVE WK voetbal 2022 | Messi en Di María wervelen met Argentinië, Ronaldo begint WK met maagproblemen

WK voetbal 2022 | Bekijk hier het complete speelsche­ma van het toernooi in Qatar

Voor het Nederlands elftal begint het WK op 21 november om 17.00 uur met de wedstrijd tegen Senegal. Aanvankelijk was het duel bestempeld als openingswedstrijd, maar de FIFA draaide dat in augustus om met Qatar-Ecuador, die nu een dag eerder beginnen dan beoogd. Bekijk hieronder het complete speelschema. Tijdens het WK is het tijdverschil tussen Nederland en Qatar twee uur. Alle onderstaande tijden zijn die voor Nederland.

15 november