LIVE WK voetbal | Aftellen naar Nederland - Ecuador, kan Oranje plek in volgende ronde veiligstellen?

LIVE WK nieuws | Duitse voetbal­bond zet door ondanks OneLove-ver­bod, succesvol­le operatie Hernández

Dag 6 van het WK voetbal in Qatar staat voor de deur. Het Nederlands elftal komt tegen Ecuador in actie (17.00 uur) en Oranje kan zich plaatsen voor de achtste finales. Maar we houden u natuurlijk ook op de hoogte van al het andere WK-nieuws in dit liveblog.

11:11