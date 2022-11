LIVE WK voetbal | Aftellen naar Nederland - Ecuador, Van Gaal overlegt indrukwekkende statistieken

Spelers Iran houden het niet droog na twee doelpunten in blessure­tijd tegen Wales

Rouzbeh Cheshmi en Ramin Rezaeian zijn de helden van Iran. Door hun goals in de ‘dying seconds’ tegen Wales hebben de Perzische Leeuwen weer zicht op de knock-outfase van het WK in Qatar. De 2-0 zege is verdiend en zorgt voor een immense ontlading in een politiek verscheurd land.

13:24