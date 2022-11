LIVE WK voetbal | Cavani vervangt Suárez bij Uruguay voor kraker tegen Portugal

‘Griepvirus waart rond in Brazili­aans kamp: Antony en twee basisspe­lers mogelijk afwezig’

Het is hoogst onzeker of Brazilië in de tweede wedstrijd van de groepsfase op het WK voetbal een beroep kan doen op Antony. De oud-aanvaller van Ajax miste zondag de laatste training vanwege een griepvirus dat rondwaart in het Braziliaanse kamp.

7:58