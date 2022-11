LIVE WK voetbal | Dusan Tadic heeft overwinning nodig met Servië tegen Kameroen

Memphis Depay na twee invalbeur­ten op WK: ‘Ik had al eerder willen starten, maar begrijp de bondscoach’

Na invalbeurten van 30 en 45 minuten in de eerste twee WK-duels maakt Memphis Depay zich gereed voor een basisplaats tegen Qatar dinsdag. ,,Er is zoiets als vorm. Maar ik heb inmiddels wel bewezen dat ik niet per se in vorm hoef te zijn om met één moment een wedstrijd te kunnen beslissen.’’

