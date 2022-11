LIVE WK voetbal | Engeland met Maguire en Shaw, Jahanbakhsh in de basis bij Iran

Column Sjoerd Mossou | Het was niet de vraag óf Andries Noppert het WK zou halen, maar vooral wanneer

Columnist Sjoerd Mossou kan heel goed begrijpen waarom Louis van Gaal heeft gekozen voor Andries Noppert als doelman tegen Senegal, hij voorspelde het namelijk al in 2017. ,,Ook nadat Noppert in zijn eerste drie potjes bij NAC tien doelpunten om zijn oren kreeg, had ik eerlijk gezegd geen spoortje twijfel.”

8:26