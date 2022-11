LIVE WK voetbal | Frankrijk en Denemarken leggen hoog tempo op de mat in openingsfase

Engeland net als Oranje nog niet zeker van achtste finales WK na remise tegen Verenigde Staten

De Verenigde Staten is de voetballende luis in de pels van Engeland. De Three Lions hebben op een WK bij drie pogingen nog nooit gewonnen van de Amerikanen. Ook in Qatar is die missie mislukt. Met de 0-0 zijn de Britten, op papier kanshebber voor de wereldtitel, nog niet zeker van de knock-outfase. Eerder vanavond liet ook Oranje, met de 1-1 tegen Ecuador, al de kans liggen om zich te plaatsen voor de achtste finales.

