LIVE WK voetbal | Frankrijk leidt, Harry Kane vindt ploeggenoot Hugo Lloris steeds op zijn weg

Louis van Gaal blij met aanpassing Argentinië: ‘Het zegt dat ze enorm angstig zijn voor ons’

Louis van Gaal denkt dat het een voordeel is dat Argentinië in de kwartfinale tegen het Nederlands elftal kiest voor een 5-3-2-formatie. Dat de Zuid-Amerikanen zich spiegelen aan Oranje, zegt volgens de 71-jarige bondscoach iets over de kracht van zijn elftal.

