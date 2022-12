LIVE WK voetbal | Frankrijk ontsnapt op slag van rust aan spectaculaire gelijkmaker Marokko

Wie treft Argentinië zondagmiddag (16.00 uur, Nederlandse tijd) in de finale van het WK? Na de eenzijdige kraker van gisteravond, waarin een magistrale Lionel Messi afrekende met Kroatië, is het nu de beurt aan Frankrijk en Marokko. Al binnen vijf minuten opende de regerend wereldkampioen de score. Kan Marokko zich nog terugknokken? Volg het in ons liveblog!