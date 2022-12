LIVE WK Voetbal | Messi mist training, maakt ontslagen Santos weg vrij voor Mourinho bij Portugal?

WK Voetbalpod­cast | ‘Kylian Mbappé tegen Lionel Messi zou wel een droomfina­le zijn’

De eerste finalist van het WK is bekend. Argentinië was met 3-0 te sterk voor Kroatië. Met dank aan Lionel Messi. In de AD Voetbalpodcast praat Etienne Verhoeff met Mikos Gouka over dat duel, de halve finale van vanavond, de vacature in België en Cristiano Ronaldo wil nog niet stoppen.

14 december