LIVE WK voetbal | Neemt Cristiano Ronaldo Portugal opnieuw bij de hand tegen Uruguay?

André Onana uit selectie Kameroen gezet: ‘keeper was het oneens met bondscoach’

Doelman André Onana ontbreekt maandag bij Kameroen in de WK-wedstrijd tegen Servië. Een bron bij de Kameroense voetbalfederatie meldde aan persbureau AFP dat Onana om niet-gespecificeerde disciplinaire redenen uit de selectie is gezet. De oud-doelman van Ajax, die nu voor de Italiaanse club Internazionale speelt, wordt onder de lat vervangen door reservekeeper Devis Epassy. Het duel in Al Wakrah is om 11.00 uur begonnen.

11:05