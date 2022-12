LIVE WK voetbal | ‘Supersub’ Ritsu Doan beloond met basisplek in achtste finale tegen Kroatië

Japan en Kroatië elkaar vanmiddag in de achtste finales van het WK. Japan won in de poulefase al bijzonder knap van Duitsland en Spanje. Is Kroatië, dat in 2018 de WK-finale verloor, vandaag het volgende slachtoffer? Vanaf 16.00 uur volg je het duel hier live.