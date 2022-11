LIVE WK voetbal | Weinig creativiteit bij Brazilië zonder Neymar, Zwitserland houdt makkelijk stand

Elf goals in de eerste twee WK-duels van vandaag, maar in de eerste lieten Brazilië (weinig creativiteit zonder sterspeler Neymar) en het stugge Zwitserland nog weinig zien in het 974 Stadium in Doha. Volg het duel in ons liveblog.