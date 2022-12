Louis van Gaal beloont Denzel Dumfries met zoen: ‘Ik ben ongelooflijk trots’

Met videoVan euforie was bij Louis van Gaal weinig sprake. Oranje bereikte de kwartfinales van het WK na de 3-1 zege op de Verenigde Staten, maar de bondscoach toonde zich bij de NOS kritisch op zijn elftal. Later op de persconferentie liet hij wel zijn waardering voor Denzel Dumfries blijken.

Van Gaal beloonde Dumfries met een zoen op zijn rechterwang voor zijn sterke optreden. De bondscoach deed dat na een vraag van een journalist uit Curaçao, die wilde weten hoe trots hij is op zijn verdediger. ,,Nou, dat zal ik u laten zien”, antwoordde Van Gaal.

,,Ik heb hem donderdag ook al een dikke zoen gegeven. En dat doe ik nu weer.” De rechtsback had een groot aandeel in de zege van Oranje, met een doelpunt en met assists bij treffers van Memphis Depay en Daley Blind. Ook linksback Blind speelde een hoofdrol, met een doelpunt en een beslissende voorzet. ,,Ik ben natuurlijk ongelooflijk trots op mijn vleugelverdedigers”, zei Van Gaal. ,,Bij de tweede goal brengt onze rechtsback onze linksback in stelling en bij de derde goal andersom.”

Toch was Van Gaal vooral ook heel kritisch. Of het Nederlands elftal het plan nagenoeg perfect heeft uitgevoerd? ,,Nou", begon Van Gaal. ,,In balbezit hebben we het plan niet goed uitgevoerd. Zeker in de eerste helft niet, de tweede helft was wel beter. We hebben onnodig balverlies geleden. Daarom heb ik in de rust ook twee keer gewisseld. Dat moet écht veel beter.” Door balverlies van Memphis Depay, een hakbal, maakte Amerika een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer.

Tegen Amerika speelde Nederland ‘provocerende pressing’ om de tegenstander uit de tent te lokken en op die manier ruimte achter de verdediging te creëren. Daar vielen ook doelpunten uit. ,,Dat hadden we veel beter kunnen doen en dat moet ook”, vond de bondscoach. ,,Omdat je met 3-1 hebt gewonnen, betekent het niet dat dat niet meer hoeft. We gaan straks tegen sterkere tegenstanders spelen, dan moet je meer in balbezit spelen.”

Van Gaal zag ook genoeg mooie dingen, zoals de omschakeling, de geordende defensie en de twee treffers in de eerste helft van Depay en Blind. ,,Dat waren beauty’s.” En ook de voorzet van Blind waaruit Dumfries scoorde, maakte Van Gaal trots. ,,Dit is ongelooflijk.”

Onder Van Gaal werd Xavi Simons de 51ste debutant. Waarom hij de aanvaller van PSV niet eerder liet invallen, tegen bijvoorbeeld Qatar? ,,De spanning en druk is er altijd, ook als je met 2-0 voor staat tegen Qatar", antwoordde Van Gaal. ,,Ik wilde Memphis sparen en zorgen dat hij niet op het einde van zijn krachten zou komen. Xavi maakt ook contact met het middenveld. Daar ontbrak het nog regelmatig aan in de eerste helft.”

Over zes dagen, op vrijdag 9 december, speelt Oranje in de kwartfinale tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Australië. ,,Ik wil het nog wel zien. Op het WK in 2014 was Australië de lastigste tegenstander.” Nederland heeft nu twee dagen extra rust. ,,Dat is fijn, gaat goed komen dus", zei Van Gaal. ,,Nog drie keer winnen, zo simpel is het.”

