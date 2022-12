Louis van Gaal gaat mogelijk toch nog door: ‘Ik maak plannen voor de toekomst, zoals ik al plannen maak voor België’

Bondscoach Mexico stapt op na uitschake­ling: ‘Mijn contract eindigde na het laatste fluitsig­naal’

Gerardo Martino heeft na de uitschakeling van Mexico in de groepsfase van het WK in Qatar zijn afscheid aangekondigd. ,,Mijn contract is met het laatste fluitsignaal afgelopen. Meer hoeft er niet meer te worden gedaan”, zei de 60-jarige coach.

1 december