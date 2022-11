Louis van Gaal na zege op Qatar: ‘Het shirt van Oranje is zwaar, dat zag ik bij verschillende spelers’

Louis van Gaal had na de zege van 2-0-zege van Oranje op Qatar complimenten voor Memphis Depay en Cody Gakpo. Over andere spelers was de bondscoach minder te spreken.

,,We hebben twee leuke goals gemaakt en we waren veel zorgvuldiger in balbezit, maar het kan altijd beter", begon Van Gaal bij de NOS.

De bondscoach werd gevraagd naar het spel van Marten de Roon, die als ‘zekerheidje’ op het middenveld werd opgesteld, maar al direct in de beginfase een aantal keer balverlies leed. ,,Het shirt van het Nederlands elftal is zwaar, dat heb ik bij verschillende spelers gezien", reageerde Van Gaal. ,,Bij Gakpo niet, maar bij heel veel spelers wel. Gakpo is on fire.”

Depay, terug na lang blessureleed, stond tegen Qatar voor het eerst in de basis en werd in de tweede helft naar de kant gehaald. ,,Dankzij Memphis maken wij het verschil, hij is toch weer betrokken bij de goals. Als wij wereldkampioen willen worden, dan moet hij spelen. Vandaag was het 65 minuten, vijf minuten langer dan ik vooraf zei. Ik heb het iets gerekt, zodat hij eerder 90 minuten kan spelen.”

Tegenstander van zaterdag

Oranje speelt nu zaterdag om 16.00 uur tegen de nummer twee uit groep 2. De laatste wedstrijden in die groep staan vanavond op het programma: Iran - Verenigde Staten en Wales - Engeland. ,,Ik ga met bijzondere interesse kijken", aldus Van Gaal. ,,Net als de spelers, het is een bijzondere groep. Ik vind het leuk dat we vanavond met zijn allen gaan kijken.

Ergernis over de scheidsrechter

Van Gaal kwam in de tweede helft van de bank af, omdat hij zich ergerde aan de scheidsrechter. ,,Ik zag op het scherm 24 overtredingen van Nederland en 9 van Qatar. Tsja... Je kunt niet afjagen als er zo gefloten wordt. Daar heb ik al eerder over geklaagd bij de FIFA, maar daar heb ik nog niets over gehoord.”

Xavi Simons

Vooraf werd veel gesproken over mogelijke speelminuten voor Xavi Simons, maar de jonge PSV’er bleef de hele wedstrijd op de bank. ,,Ik ga niet in op het niet spelen van individuele spelers", aldus Van Gaal. ,,Want dan moet ik ook negatieve punten gaan benoemen.”

Op de persconferentie wilde de bondscoach ook niet al te veel kwijt. ,,Als ik zeg dat Simons een goede stap maakt, moet hij meteen in het Nederlands elftal”, sprak Van Gaal, die daarmee verwees naar zijn woorden tijdens de persconferentie van maandag. “Zo werkt het allemaal niet. Dat maken jullie ervan. Je moet je plaats verdienen. Ik probeer iedere speler erbij te betrekken.”

Kritiek op Oranje

Van Gaal kan zich niet vinden in de kritiek op het veldspel van Oranje. ,,Je kan je mening geven, maar ik ben het niet met je eens dat de uitvoering te wensen overlaat”, zei bondscoach op de persconferentie in het Al Bayt-stadion tegen een Nederlandse journalist. ,,Ik ga er verder ook niet over uitweiden. Ik denk dat jij op een andere manier naar voetbal kijkt dan ik. Blijf je tot de finale hier? Nou, dan zie je ons weer.”

Even later kwam Van Gaal er met een andere journalist ook niet helemaal uit. ,,Ik denk niet dat jouw mening de juiste is”, aldus de bondscoach. ,,Het is heel vervelend als mensen geen leuke wedstrijd hebben gezien, maar ik betwijfel dat. Volgens mij zijn de mensen ook trots dat we doorgaan.”

