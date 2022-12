Louis van Gaal over spitsenduo: 'Memphis heeft niets over Bergwijn tegen mij gezegd’

Louis van Gaal heeft voor de achtste finale tegen de Verenigde Staten gekozen voor het duo Memphis Depay en Cody Gakpo. Het feit dat de eerstgenoemde in de media zijn voorkeur voor Steven Bergwijn naast zich had uitgesproken, maakte voor de bondscoach weinig uit. ,,De coach kiest zijn elftal.”

De teksten van Memphis in de media had Van Gaal gehoord, maar onderling is het niet besproken. Dat zei de trainer voor de camera bij de NOS. ,,Memphis heeft het tegen jullie gezegd (dat hij het liefst met Steven Bergwijn speelt, red.), niet tegen mij. Dat is blijkbaar makkelijker voor hem, maar over het algemeen kiest de coach zijn elftal.”

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van Gaal koos voor dezelfde elf namen als tegen Qatar - een voor de hand liggende keuze volgens hemzelf. ,,Ik was redelijk tevreden, dat heb ik ook gezegd op de persconferenties. Het heeft ook met de tegenstander te maken waarom ik voor dezelfde elf kies. Ze (VS, red.) hebben een fysiek sterk middenveld, dat is hun sterkste wapen, daar moeten fysiek sterke jongens tegenover staan, maar Nederland wil altijd zelf ook een aandeel in het spel hebben. Je zou ze uit kunnen laten razen, maar ik ga niks zeggen over hoe we ze gaan bestrijden. Je zal het zien hoe we het gaan doen.”

Dat de spelers nerveus oogden voor het duel Verenigde Staten was volgens Van Gaal niets nieuws. ,,Ik denk dat er in de eerdere fase ook strakke koppies waren", aldus de bondscoach. ,,Natuurlijk is er spanning. Nu gaat het erom. In de groepsfase kon je nog een wedstrijd verliezen, ook al hebben we dat niet gedaan. Nu mag je niet verliezen.”

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.