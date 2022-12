Marokko gaat nog intensiever scouten in Nederland: ‘Dit succes is zuurstof voor onze aanpak’

Van Puyvelde werkte van 2008 tot 2009 bij Heerenveen, als rechterhand van de Noorse trainer Trond Sollied. In België was hij als technisch directeur nauw betrokken bij het succes van de Rode Duivels onder trainer Roberto Martinez en na vier jaar in China is de 63-jarige Belg sinds de zomer technisch directeur van de Marokkaanse voetbalbond.

,,Dit succes betekent zuurstof voor onze langetermijnaanpak van het Marokkaanse voetbal’’, zegt Van Puyvelde, die met een coronabesmetting op zijn hotelkamer moet blijven. ,,Dit is een voedingsbodem voor wat wij allemaal nog willen bereiken met Marokko.’’

Volledig scherm Chris Van Puyvelde is technisch directeur van de Marokkaanse voetbalbond. © BELGA

Dat is op de korte termijn de finale van het WK halen, maar op de lange termijn het Marokkaanse voetbal sterker dan ooit maken. ,,We gaan de scouting in Europa intensiveren’’, zegt Van Puyvelde, die benadrukt dat het huidige succes op het conto van bondscoach Walid Regragui geschreven moet worden en dat hij graag in de luwte werkt met de blik op de toekomst. ,,Ja, ook in Nederland en België. Maar ook in Marokko zelf willen we vooruit. Er zijn academy’s en er komen er meer. Er is een enorm potentieel, voetbal is al heel groot in Marokko.’’

Bondscoach Marokko ergert zich aan kritiek

Bondscoach Walid Regragui ergert zich aan de kritiek op het verdedigende spel van Marokko op het WK. ,,Wij vechten met de wapens die we hebben”, zei hij op een afsluitende persconferentie voor de halve finale van woensdag tegen Frankrijk. ,,Dat is toch niet zo raar? Dat doen wel meer teams toch?”

Het sterkste land van Afrika worden op voetbalgebied, is een realistisch streven volgens Van Puyvelde. Zeker als de finale van het WK binnen handbereik ligt. ,,Vier jaar terug stond ik met België in de halve finale van het WK tegenover Frankrijk en nu met Marokko. Wat Regragui heeft gepresteerd is fantastisch. Hij had drie maanden de tijd, maar in die periode is hij bij alle spelers over heel Europa en Marokko langsgegaan om ze persoonlijk te spreken.

,,En jullie vragen nu naar de families die zo dicht op het elftal zitten. Ze zitten in een apart hotel, maar zijn vaak welkom bij de spelers en de trainers. Ik kende dat vanuit mijn periode bij de Belgische ploeg, maar dit komt allemaal van Regragui. Die weet dat Marokko één grote familie is. Ze doen het voor hun opa’s en oma’s en vaders en moeders. Dat geeft kracht. Dus betrekken ze iedereen erbij. Ik voel dat er iets gaande is in de Afrikaanse landen en in de Arabische wereld. Marokko maakt dit WK duidelijk dat de verschillen klein zijn geworden in de voetbalwereld. Andere landen zien dat het kan.’’

