Marokko plaatst zich voor het eerst in 36 jaar voor achtste finales WK

Marokko heeft zich voor het eerst in 36 jaar geplaatst voor de achtste finales van het WK. Mede dankzij Hakim Ziyech rekenden de Leeuwen van de Atlas af met Canada, waardoor groepswinst zelfs een feit is. Knokkend trok Marokko na rust de zege over de streep: 1-2. België bleef tegen Kroatië steken op 0-0 en is uitgeschakeld.

99 minuten lang zetten de duizenden Marokkaanse fans het Al-Thumama Stadion in vuur en vlam, met heksenketel-achtige taferelen. Helse fluitconcerten als Canada aan de bal was, hoopvol geschreeuw als hun ploeg de middenlijn passeerde en bovenal luid gejuich toen de bal tweemaal in het net plofte. Dankzij de overwinning op Canada plaatst groepswinnaar Marokko zich voor de eerste keer sinds 1986 voor de knock-outfase van het WK. En ja, uiteraard leidde dat na het laatste fluitsignaal tot een explosie aan uitzinnige vreugde op de tribunes én op het veld.



Het was uiteindelijk Hakim Ziyech die zijn land op weg hielp naar de historische prestatie. De ex-Ajacied profiteerde al na vier minuten dankbaar van een enorme blunder van de Canadese doelman Milan Borjan. Na miscommunicatie met zijn verdedigers speelde de keeper de bal recht in de voeten van Ziyech, die koeltjes raak kon schieten in het verlaten doel.

Volledig scherm Hakim Ziyech maakte de 1-0. © AP

Het terughalen van de linkspoot in de selectie bleek daarmee andermaal een meesterzet. Onder de Bosnische bondscoach Vahid Halilhodžić werd Ziyech ruim een jaar genegeerd, maar sinds de komst van de nieuwe coach Walid Regragui schittert Ziyech weer als in zijn Amsterdamse jaren. Afgelopen maandag speelde hij met een assist een hoofdrol in de stunt tegen België (2-0), vanmiddag tekende hij voor zijn eerste WK-goal ooit.



Marokko, waar ook oud-eredivisionisten Sofyan Amrabat en Noussair Mazraoui in de basis verschenen en Zakaria Aboukhlal inviel, deelde voor rust nóg een dreun uit aan de al uitgeschakelde Canadezen. Na een lange bal van Achraf Hakimi knalde spits Youssef En-Nesyri raak in de korte hoek. Hij scoorde voor rust nogmaals, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Een ongelukkige eigen treffer van Nayef Aguerd zorgde kort voor rust nog voor een kleine domper, maar de zege kwam ondanks een Canadees slotoffensief met onder meer een kopbal op de lat niet meer in gevaar.

Onvergetelijk WK

Marokko bleef zodoende nummer twee Kroatië, dat met 0-0 gelijkspeelde tegen België voor en stelde groepswinst veilig. Daardoor treft Marokko de nummer twee van poule E, waarin Spanje, Duitsland, Japan en Costa Rica vanavond de kaarten schudden. Voor de Marokkaanse achterban zal het de komende uren even een zorg zijn welk land de volgende halte is in de droomreis door Qatar. Voor hen is het toernooi dankzij de sublieme poulefase namelijk nú al onvergetelijk.

