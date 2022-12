Neymar evenaart Pelé maar weet na WK-drama nog niet of hij international Brazilië blijft

Met videoNeymar weet nog niet of hij international van Brazilië blijft. Dat zei de 30-jarige aanvaller van Paris Sant-Germain, nadat hij met zijn land op het WK was uitgeschakeld door Kroatië. ,,Het is nog te vroeg om iets over mijn toekomst te zeggen.”

,,Ik gooi de deur op dit moment nog niet dicht”, vervolgde Neymar, die Brazilië in de verlenging nog wel op voorsprong had gezet. ,,Maar ik garandeer ook nog niet voor 100 procent dat ik terugkom. We gaan het zien. Ik ga er rustig over nadenken wat goed is voor mij en wat goed is voor Brazilië.”

Neymar is door zijn goal in de kwartfinale nu gedeeld all-time topscorer van de Braziliaanse nationale ploeg. Hij opende in de verlenging de score tegen Kroatië en tekende daarmee voor doelpunt nummer 77 in het shirt van de Seleção. Het hielp de Goddelijke Kanaries niets, want de vice-wereldkampioen van 2018 bleek na strafschoppen te sterk.

Nummer drie van het all-time topscorersklassement is Ronaldo, die 62 keer mocht juichen in het shirt van Brazilië. Romario (55 goals) en Zico (48 goals) completeren de top vijf. Neymar scoorde voor de tweede keer dit WK. Tegen Zuid-Korea scoorde hij vanaf elf meter. Neymar raakte tijdens het WK in Qatar geblesseerd tijdens de eerste groepswedstrijd en miste daardoor de andere twee duels in de poule.

Brazilië kwam in de 106e minuut op voorsprong. Na een combinatie dook Neymar op voor het Kroatische doel, waarna hij keeper Dominik Livakovic omspeelde en de bal hoog in het doel schoot. Neymar speelde tot dusverre 124 interlands voor Brazilië. Pelé had slechts 92 wedstrijden nodig om de 77 treffers te halen.

Gezondheid Pelé

Het gaat volgens de Braziliaanse krant Folha niet goed met de gezondheid van de legendarische Pelé. De 82-jarige oud-aanvaller is al jaren ziek en krijgt momenteel geen chemotherapie meer, maar palliatieve zorg. De krant uit São Paulo meldt vandaag dat Pelé te maken heeft met uitzaaiingen van kanker in zijn lichaam. De voetballegende zelf blijft hoopvol.

