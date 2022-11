Nu al alarmfase 1 bij Duitsland: ‘We kunnen ons geen fout meer permitteren bij WK’

De Duitse bondscoach Hansi Flick weet dat zijn ploeg zich geen fout meer kan permitteren op het WK voetbal in Qatar. Duitsland begon het toernooi gisteren met een onverwachte nederlaag tegen Japan (1-2) en treft zondag Spanje, dat indruk maakte met een klinkende zege op Costa Rica (7-0). ,,We kunnen ons geen misstap meer veroorloven. Die misstap hebben we gisteren al begaan”, zei Flick een dag later.

De ploeg van Flick stond in Al Rayyan lang op voorsprong via een benutte strafschop van Ilkay Gündogan, maar in het laatste kwartier ging het helemaal mis voor de Duitsers. Ritsu Doan en Takuma Asano, die beiden in de Bundesliga voetballen, bezorgden Japan in de slotfase de winst.

Als de Japanners zondag ook van Costa Rica winnen, moet Duitsland later op de dag Spanje verslaan om uitzicht te houden op het bereiken van de knock-outfase. Een nederlaag betekent uitschakeling. Flick weet dat de druk er gelijk vol op staat. ,,We moeten onze taken beter en scherper uitvoeren. Er is werk aan de winkel voor ons.”

Gündogan zei kort na de nederlaag tegen Japan het gevoel te hebben dat niet al zijn medespelers de bal wilden hebben. ,,Dat voelde ik, er was een gebrek aan overtuiging. We verloren de bal veel te vaak en veel te simpel”, aldus de middenvelder. ,,We hebben het Japan makkelijk gemaakt. Vooral het tweede doelpunt... ik weet niet of er ooit op een WK een makkelijker doelpunt is gemaakt. Zoiets mag nooit gebeuren. We zijn hier wel op een WK hè.”

Flick had geen probleem met de kritiek van Gündogan. ,,Hij heeft opgesomd wat er fout ging. Het is belangrijk dat iedereen de bal wil hebben als je onder druk staat.”

Aanvaller Leroy Sané, die tegen Japan ontbrak vanwege een knieblessure, stond vandaag weer op het trainingsveld. De creatieve speler van Bayern München zou tegen Spanje weer kunnen meedoen. ,,Leroy is iemand die het verschil kan maken en een wedstrijd in zijn eentje kan doen kantelen”, zei Flick.

