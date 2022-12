Obsceen gebaar omstreden doelman Emiliano Martínez vereeuwigd: ‘Deze tattoo mag niet ontbreken’

Woedende Hakimi haalt na verloren WK-duel Marokko verhaal bij FIFA-baas Infantino

Achraf Hakimi is na afloop van het verloren duel met Kroatië woedend naar FIFA-baas Gianni Infantino gegaan. De Marokkaan was bijzonder ontevreden over de arbitrage en besloot zijn beklag te doen, zo meldden de NOS en RAI.

17 december