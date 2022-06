Oekraïne laat landgenoten juichen in Glasgow: alleen Wales staat WK-deelname nog in de weg

Oekraïne is nog één stap verwijderd van het WK. Het door oorlog geteisterde land was vanavond in de play-offs met 1-3 te sterk voor Schotland, waardoor alleen Wales de trotse Oostblokkers het ticket voor Qatar zondag nog kan ontfutselen.

De spelers van Oekraïne kwamen met een geel-blauwe vlag het veld in Hampden Park op. voor de eerste officiële interland sinds de Russen het land in februari binnenvielen. Daarop werd de nationale competitie stilgelegd en werd het deel van de Europese play-offs voor het WK met Oekraïne in het schema uitgesteld. Een handvol internationals speelde in Glasgow dan ook de eerste officiële wedstrijd in maanden.

Effect op het spel van Oekraïne leek dat lang niet te hebben. ,,We willen de mensen in Oekraïne trots maken en een reden geven om weer te kunnen glimlachen, al is het maar voor een paar seconden”, stelde Manchester City-verdediger Oleksandr Zinchenko in aanloop naar de kraker al. ,,We gaan proberen onze landgenoten gelukkig en trots te maken. Ik kan het Oekraïense volk beloven dat we alles geven om deze wedstrijd te winnen. We zijn honderd procent gemotiveerd.”

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Met zijn teamgenoten voegde hij de daad bij het woord. Oekraïne was een uur lang heer en meester tegen de Schotten, die doelman Craig Gordon (met 39 jaar de oudste speler op het veld) aanvankelijk nog tweemaal een vroege achterstand zagen voorkomen. Na een fraaie dieptepass van Atalanta Bergamo-middenvelder Ruslan Malinovskiy opende captain Andriy Yarmolenko alsnog de score voor Oekraïne met een subtiele aanname en lob. De bij West Ham United uit zijn contract gelopen aanvaller liet na rust Benfica-spits Roman Yaremchuk koppend de score verdubbelen.

De sterk fluitende arbiter Danny Makkelie zag Schotland in het laatste half uur nog wel dichtbij komen dankzij de grabbelende sluitpost Georgiy Bushchan. Ver in blessuretijd besliste Artem Dovbyk het emotionele treffen, waardoor Oekraïne zondag in Cardiff een gooi mag doen naar het laatste Europese WK-ticket.

Oekraïne deed in 2006 voor het laatst mee aan het WK en strandde toen in de kwartfinales. Schotland wacht al sinds 1998 op deelname aan de mondiale titelstrijd.

Volledig scherm © REUTERS

