Oerdomme rode kaart Vincent Aboubakar na winnende goal tegen B-keuze Brazilië

Titelfavoriet Brazilië kon met een B-keuze nauwelijks imponeren in de derde groepswedstrijd van het WK tegen Kameroen. De Afrikanen wonnen in de extra tijd door een doelpunt van Vincent Aboubakar (1-0) en zorgden zo voor gezichtsverlies bij de Braziliaanse vedettes.

De treffer van Aboubakar was voor Kameroen niet genoeg voor plaatsing in de volgende ronde, omdat Zwitserland in het andere duel in de poule van Servië won.

Met een plaatsing voor de volgende ronde in de achterzak had de Braziliaanse bondscoach Tite zijn elftal op liefst negen plaatsen gewijzigd. Met nu in de basis ook de 39-jarige rechtsback Dani Alves, actief nu op zijn derde WK en de oudste Braziliaan die ooit op dat podium speelde.

Ook ex-Ajacied Antony mocht nu starten bij het nog altijd Neymar-loze Brazilië. De aanvoerder en absolute vedette van het team moest de rest van de groepsfase aan zich voorbij laten gaan na een opgelopen blessure in de eerste wedstrijd tegen Servië. Hij was er deze keer bij op de tribune, net als de duizenden Braziliaanse supporters in het stadion, die niet eens allemaal uit het Zuid-Amerikaanse land zelf komen.

Volledig scherm Antony kreeg het zwaar te verduren. © AP

Voor Kameroen was het duel tegen de titelfavoriet nog wel van groot belang. De Afrikanen leken op weg naar eliminatie toen ze met 3-1 achter kwamen in het vorige duel tegen Servië. De 3-3 eindstand zorgde er voor dat Kameroen nog heel wat had om voor te spelen.

Bij Brazilië liet Antony zich snel al gelden aan de rechterkant met de nodige frivoliteiten. Directe tegenstander Nouhou Tolo moest direct al aan de noodrem trekken. Een schot van Antony net voor rust werd simpel gepareerd door Kameroen-keeper Devis Epassy die later in de wedstrijd een hoofdrol vertolkte met enkele reddingen.

Het dichtst bij een openingstreffer was echter niet Antony en ook niet Arsenal-aanvaller Gabriel Martinelli, die tot twee keer toe Epassy op zijn weg vond. Nee, het was Kameroen-aanvaller Bryan Mbeumo die keeper Ederson net voor rust tot de knapste redding dwong.

Volledig scherm Vincent Aboubakar wordt van het veld gestuurd. © AP

Vincent Aboubakar, tegen Servië nog goed voor twee treffers als invaller, was na rust al kansrijk maar deed Brazilië in de extra tijd huiveren. Met een rake kopbal opende hij de score. Aboubakar trok vervolgens zijn shirt uit en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart. Als Kameroen alsnog de tweede ronde had bereikt, was de spits dus geschorst geweest. Zover kwam het echter niet en het WK is voor Kameroen na drie wedstrijden voorbij.

