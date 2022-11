Onbegrijpelijke statistieken in beeld tijdens WK? ‘We lopen in Nederland heel erg achter’

Nederlands getint Marokko optimis­tisch na WK-start tegen Kroatië: ‘Dit punt geeft ons een boost’

Het in bedwang houden van runner-up Kroatië moet voor het Nederlands getinte Marokko de opmaat worden naar de eerste plaatsing voor de knock-out-fase in 36 jaar. ,,Verdedigend stak het zo goed in elkaar, dat deze wedstrijd ons een boost geeft”, zei Sofyan Amrabat.

23 november